2024 DGS ne zaman yapılacak? DGS başvuru ve sınav takviminde son durum

Gelecek yılın DGS başvurularının ne zaman alınacağı adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenen, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) başvuruları için geri sayım başladı. İşte, 2024 DGS takviminde son durum...



2024 DGS NE ZAMAN?



Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) bu yılki etabı 16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanmıştı.



Gelecek yılki 2024 oturumunun da yine temmuz ayı içinde düzenleneceği tahmin ediliyor.



ÖSYM, 2024 sınav takvimini gelecek kasım ayı içinde ilan edecek. Bu gelişme ile birlikte 2024 DGS takvimi de netlik kazanacak.



DGS HAKKINDA



Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.



DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde ediliyor.