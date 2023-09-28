2024 DGS ne zaman yapılacak? DGS başvuru ve sınav takviminde son durum

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tarihi merak konusu oldu. Gelecek yıl düzenlenecek 2024 DGS sınavının ne zaman yapılacağını merak eden binlerce öğrenci konuyla ilgili ayrıntıları araştırıyor. Peki, 2024 DGS ne zaman yapılacak?

2024 DGS ne zaman yapılacak? DGS başvuru ve sınav takviminde son durum

Gelecek yılın başvurularının ne zaman alınacağı adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. tarafından düzenlenen, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) başvuruları için geri sayım başladı. İşte, 2024 DGS takviminde son durum...

2024 DGS NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) bu yılki etabı 16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanmıştı.

Gelecek yılki 2024 oturumunun da yine temmuz ayı içinde düzenleneceği tahmin ediliyor.

ÖSYM, 2024 sınav takvimini gelecek kasım ayı içinde ilan edecek. Bu gelişme ile birlikte 2024 DGS takvimi de netlik kazanacak.

DGS HAKKINDA

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde ediliyor.

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