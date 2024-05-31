2024-DGUY Sınav Sonuçları Açıklandı (ÖSYM DGUY Sınav Sonuçları sorgulama)

DGUY: Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçları 31 Mayıs 2024 tarihinde ilan edildi. Adaylar,DGUY: sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecekler.

2024-DGUY Sınav Sonuçları Açıklandı (ÖSYM DGUY Sınav Sonuçları sorgulama)

 DGUY: Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçlarının ilan edildiğini duyurdu. 

2024-DGUY Sınav Sonuçları Açıklandı (ÖSYM DGUY Sınav Sonuçları sorgulama) - 1

Yapılan açıklamada; "4 Mayıs 2024 tarihinde uygulanan 2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın (2024-DGUY) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 31 Mayıs 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. 

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