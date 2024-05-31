2024-DGUY Sınav Sonuçları Açıklandı (ÖSYM DGUY Sınav Sonuçları sorgulama)

Yapılan açıklamada; "4 Mayıs 2024 tarihinde uygulanan 2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın (2024-DGUY) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınav sonuçlarına 31 Mayıs 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.



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