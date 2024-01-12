2024-DİB-MBSTS başvuruları ne zaman? ÖSYM başvuru tarihlerini paylaştı

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) başvuru takvimi belli oldu. 2024 takvimine göre (DİB-MBSTS) başvuruları ocak ayının son günlerinde başlayacak.

BAŞVURU TARİHLERİ



Paylaşılan takvime göre, DİB-MBSTS için başvuruları 24 Ocak 2024 tarihinde başlayacak, 31 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek.



Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.