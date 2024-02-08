2024 EKPSS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), bu yıl düzenlenecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (EKPSS) başvuru ve sınav tarihi araştırmaları hız kazandı. İşte, 2024 EKPSS takvimine dair tüm tarihler...



2024 EKPSS BAŞVURUSU NE ZAMAN?



EKPSS başvuruları 2024 yılında 12-29 Şubat'ta alınacak.



6-21 Mayıs tarihleri arasında ise kura başvuruları alınacak.



EKPSS NE ZAMAN DÜZENLENECEK?



2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan’da gerçekleşecek.



EKPSS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU



2024 EKPSS sınav sonuçları ise 23 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.