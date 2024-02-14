2024 EKPSS başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM tarih verdi

ÖSYM’den yapılan yazılı açıklama göre, 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS), 28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-EKPSS Kılavuzu’nda yer alıyor. İşte, 2024 EKPSS başvuruları hakkında bilgiler...



EKPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



Sınava başvurular, 12-29 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.



NASIL BAŞVURU YAPILACAK?



Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.



