2024 EKPSS başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM tarih verdi

EKPSS başvuruları devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2024-EKPSS) başvuruların başladığını duyurmuştu. Henüz başvuru yapmayan engelli memur adayları da son tarihi merak ediyor. Peki, 2024 EKPSS başvuruları ne zaman bitecek?

2024 EKPSS başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM tarih verdi

ÖSYM’den yapılan yazılı açıklama göre, 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-), 28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-EKPSS Kılavuzu’nda yer alıyor. İşte, 2024 EKPSS başvuruları hakkında bilgiler...

EKPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Sınava başvurular, 12-29 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

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