Okullar ne zaman kapanacak? Karneler hangi gün alınacak? (2023-2024 MEB takvimi)

2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih, yaz tatiline çıkmak için geri sayıma başlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 yılı iş takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Karneler hangi gün alınacak?



OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli olmuştu.



Buna göre; Okullar bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak. Okulların kapanmasına 46 gün kaldı.



Böylelikle 14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili yapacak.

