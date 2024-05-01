Okullar ne zaman kapanacak? Karneler hangi gün alınacak? (2023-2024 MEB takvimi)

Okulların kapanacağı tarihe kısa bir zaman kala, binlerce öğrenci karnelerini almak için gün saymaya başladı. Okulların kapanmasının ardından yaz tatiline çıkacak olan öğrenciler, bir an önce deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak istiyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Karneler hangi gün alınacak?

Okullar ne zaman kapanacak? Karneler hangi gün alınacak? (2023-2024 MEB takvimi)

2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih, yaz tatiline çıkmak için geri sayıma başlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Bakanlığı () tarafından yayımlanan 2024 yılı iş takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Karneler hangi gün alınacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tarihleri belli olmuştu.

Buna göre; Okullar bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak. Okulların kapanmasına 46 gün kaldı.

Böylelikle 14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili yapacak.

Okullar ne zaman kapanacak? Karneler hangi gün alınacak? (2023-2024 MEB takvimi) - 1

2024-2025 ÖĞRETİM DÖNEMİ BAŞLANGICI

Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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