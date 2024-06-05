2024 EKPSS branş bazında sıralamalar belli oldu (ÖSYM AİS EKPSS branş bazında sıralamalar sorgulama)

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) branş bazında sıralamalar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) duyurusu sonrasında belli oldu. Adayların, kendi ile aynı anda sınava girdikleri adaylarla kendilerini karşılaştırmasına olanak sağlayan branş bazında sıralamalar açıklandı. İşte ÖSYM AİS EKPSS branş bazında sıralamalar sorgulama ekranı.

2024 EKPSS branş bazında sıralamalar belli oldu (ÖSYM AİS EKPSS branş bazında sıralamalar sorgulama)

2024 Personeli Seçme Sınavı’na (2024-) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları Aday İşlemleri Sistemi () ekranı üzerinden açıklandı.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.

EKPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR İÇİN TIKLAYIN

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEDİR?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir.

Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

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