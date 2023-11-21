2024 EKPSS ne zaman? EKPSS başvuru ve sınav tarihleri

İki yılda bir gerçekleştirilen EKPSS'nin 2024 başvuru, kura çekim ve oturum tarihi ile sonuç takvimi belli oldu. En son 2022 yılında yapılan EKPSS 2024 yılında bir kez daha daha yapılacak. 2024 ÖSYM takvimine göre EKPSS nisan ayında organize edilecek. İşte, 2024 EKPSS takvimine dair tüm tarihler...



2024 EKPSS BAŞVURUSU NE ZAMAN?



EKPSS başvuruları 2024 yılında 12-29 Şubat'ta alınacak.



6-21 Mayıs tarihleri arasında ise kura başvuruları alınacak.



EKPSS NE ZAMAN DÜZENLENECEK?



2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan’da gerçekleşecek.



EKPSS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU



2024 EKPSS sınav sonuçları ise 23 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.