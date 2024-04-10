2024-EKPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2024-EKPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024/EKPSS) için geri sayım sürerken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Takvime göre, EKPSS 2024 oturumu nisan ayında gerçekleştirilecek. Peki, 2024-EKPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2024-EKPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?

2024-EKPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2024-EKPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?

tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında sınav tarihi belli oldu. 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan 2024 tarihinde 81 il merkezinde yapılacaktır. Sınavda adaylara Genel Yetenek Testi ve Genel Kültür Testi uygulanacak.

2024-EKPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2024-EKPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? - 1

EKPPS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

EKPSS sınava giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Sınava giriş belgesi, T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilirsiniz.

Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina, salon bilgileriniz, fotoğrafınız, engel durumunuz, varsa engeliniz nedeniyle kullandığınız araç gereç, yardımcı isteği, sınav süresi ile öğrenim durumunuz bulunmaktadır.

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