2024-İSG/1 sınavı ne zaman? Başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, gerçekleştirilecek 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na (2024-İSG/1) başvurular başladı. İşte, 2024-İSG/1 sınavı hakkında bilgiler...

2024-İSG/1 NE ZAMAN?



2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı, 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.



NASIL BAŞVURU YAPILIR?



Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.



BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

