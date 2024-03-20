2024-İSG/1 sınavı ne zaman? Başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, gerçekleştirilecek 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na (2024-İSG/1) başvurular başladı. İşte, 2024-İSG/1 sınavı hakkında bilgiler...
2024-İSG/1 NE ZAMAN?
2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı, 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
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