Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? (2023-2024 MEB eğitim öğretim takvimi)

Okulların ne zaman kapanacağı, mayıs ayına kısa bir zaman kala milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer almaya başladı. Yoğun ders ve sınav temposundan bir süreliğine uzaklaşmak ve tatilini keyfini sürmek isteyen öğrenciler, plan ve programlarını ayarlamak için okulların kapanacağı tarihi merak ediyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte 2023-2024 MEB eğitim öğretim takvimi.

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? (2023-2024 MEB eğitim öğretim takvimi)

2023-2024 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken, planlaması yapacak olan öğrenciler okulların kapanacağı tarihi araştırmaya başladı. Çocuklarının okul durumuna göre izinlerini ayarlayacak olan veliler de okulların kapanmasını bekliyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Bakanlığı () tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli olmuştu.

Buna göre; 2024 yılında okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak. 14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili yapacak.

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? (2023-2024 MEB eğitim öğretim takvimi) - 1

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ BAŞLANGICI

Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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