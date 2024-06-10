2024 KPSS ÖABT sınav tarihleri: 2024 KPSS ÖABT ne zaman?

2024 KPSS Lisans başvuruları geride kaldı. KPSS'ye katılacak tüm adaylar, KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini cevaplamak zorunda. Öte yandan öğretmen kadrolarına atanmak isteyenler, ayrıca Eğitim Bilimleri sınavına ve alanlarına bağlı olarak da ÖABT'ye katılacaklar. İşte, 2024 KPSS ÖABT sınav tarihi...



2024 KPSS ÖABT OTURUMU NE ZAMAN?



Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.



KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.



2024 KPSS ÖABT BAŞVURULARI GERİDE KALDI



Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS başvuru tarihleri geride kaldı.



KPSS lisans sınavı başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alındı.