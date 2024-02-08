2024-MEB-EKYS sınav yerleri açıklandı (EKYS sınav giriş belgesi görüntüleme)

2024 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024 MEB-EKYS) için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da sınav giriş belgesini araştırıyordu. EKYS sınav giriş belgeleri 8 Şubat 2024 tarihinde erişime açıldı.
ÖSYM takvimine göre, sınav sonuçları, 8 Mart 2024'te açıklanacak.
EKYS SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME
SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU
Yayımlanan duyuruda; "18 Şubat 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’na (2024-MEB-EKYS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 08 Şubat 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
DİKKAT!
18 Şubat 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-MEB-EKYS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." denildi.
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