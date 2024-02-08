2024-MEB-EKYS sınav yerleri açıklandı (EKYS sınav giriş belgesi görüntüleme)

SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

Yayımlanan duyuruda; "18 Şubat 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’na (2024-MEB-EKYS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 08 Şubat 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.



DİKKAT!



18 Şubat 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-MEB-EKYS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." denildi.