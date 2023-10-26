2024 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM MSÜ başvuru tarihlerinde

2024 MSÜ sınavı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Her yıl askeri öğrenci alımı için yapılan MSÜ sınavının tarihi şimdiden merak konusu oldu. Peki, 2024 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?



2024 MSÜ BAŞVURUSU NE ZAMAN?



2024 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri henüz açıklanmadı.



2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 13 Ocak-7 Şubat 2023 tarihleri arasında alınmıştı.



2023-MSÜ oturumu ise 2 Nisan'da organize edildi.



Gelecek yılın başvuru ve sınav tarihlerinin de benzer dönemlerde olacağı tahmin ediliyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.