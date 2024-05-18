Özel okullarda fiyat artışı sürüyor: Kademe geçişlerinde zam sınırı yok

Okulların kapanmasına bir ay kala, özel okul ücretlerindeki artış yeniden gündemde. Bazı okullarda yıllık ücret 2 milyon liraya yaklaştı. Özel okullar artan maliyetlerden, veliler ise yükselen okul ücretlerinden şikayetçi.

Özel okullarda fiyat artışı sürüyor: Kademe geçişlerinde zam sınırı yok

Yemek, kırtasiye, kıyafet, servis... Liste uzayıp gidiyor. Özel eğitim fiyatlarına bir de ek kalem ücretleri eklenince tutar milyon liralara kadar çıkabiliyor. Tartışma yaratan ücretlerinde,, büyükşehirlerdeki makas ise geniş. İstanbul'da 200 bin liraya da 2 milyon liraya da okul bulmak mümkün.

Milli Bakanlığı'nın yüzde 57 sınırlaması ise, kademe geçişlerinde geçerli olmuyor. Örneğin, aynı eğitim kurumunda ilkokulu bitirip, ortaokula geçen bir öğrenci için zam oranı 2-3'ye katlıyor.

Özel temsilcileri ise artan maliyetleri karşılamakta zorlandıklarını belirtiyor.

Salgın döneminde özel okulların KDV ücretleri yüzde 1'e indirilmişti. Yeni vergi düzenlemesiyle bu oran yüzde 8'den 10'a çıkarıldı. Sektör temsilcileri, fiyatların karşılanabilir olması için KDV ücretlerinde düşüş istiyor.

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