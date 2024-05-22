2024 MSÜ tercihleri: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 3 Nisan tarihinde başlayan 2024 MSÜ tercihleri 10 Mayıs'ta sona erdi. MSÜ tercih sürecinin tamamlanmasının ardından ise gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.



2024 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı.



Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl haziran ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.



MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.



Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.