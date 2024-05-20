2024 TR-YÖS/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre YÖS sonuç tarihi

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024 TR-YÖS/1) sınavı tamamlandı. 18 Mayıs tarihinde gerçekleşen, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak yapılan sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi'nden 40, Temel Matematik Testi'nden 40 olmak üzere 80 soru soruldu.

YÖS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sınav sonucu 14 Haziran'da açıklanacak ve bu tarihten itibaren 2 yıl geçerli olacak.



Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.