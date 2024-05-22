2024 TR-YÖS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı geride kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024 TR-YÖS/1) 18 Mayıs'ta yapıldı. Peki, 2024 TR-YÖS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 TR-YÖS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak yapılan 2024 TR-YÖS/1 oturumunda, Sayısal Yetenek Testi'nden 40, Temel Matematik Testi'nden 40 olmak üzere 80 soru soruldu.

YÖS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonucu 14 Haziran'da açıklanacak ve bu tarihten itibaren 2 yıl geçerli olacak.

20 BİNDEN FAZLA ADAY KATILIM SAĞLADI

Yurt içinde 17 ilde, yurt dışında Lefkoşa dahil 33 ülke olmak üzere 60 sınav merkezinde uygulanan sınava 23 bin 999 aday katıldı.

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