2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024-TR-YÖS/1) Başvuruları başladı

2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024-TR-YÖS/1 başvuruları başladı. Başvuru sürecinin ayrıntılarına YÖS başvuru kılavuzunda yer verildi. Adaylar başvurularını, bireysel olarak ÖSYM’nin https://tryos.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecek.

2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024-TR-YÖS/1) Başvuruları başladı

2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024-TR-YÖS/1) başvuruları  1-18 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.

YÖS 2024 KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024-TR-YÖS/1) Başvuruları başladı - 1

YÖS BAŞVURU DUYURUSU

'den yapılan duyuruda; "2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024-TR-YÖS/1), Başkanlığımızca 18 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 1-18 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar başvurularını, bireysel olarak ÖSYM’nin https://tryos.osym.gov.tr adresinden yapacaktır. /Candidates will apply individually from ÖSYM's website https://tryos.osym.gov.tr.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi başvuru kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. 

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