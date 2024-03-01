2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024-TR-YÖS/1) Başvuruları başladı

YÖS BAŞVURU DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan duyuruda; "2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024-TR-YÖS/1), Başkanlığımızca 18 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 1-18 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.



Adaylar başvurularını, bireysel olarak ÖSYM’nin https://tryos.osym.gov.tr adresinden yapacaktır. /Candidates will apply individually from ÖSYM's website https://tryos.osym.gov.tr.



Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi başvuru kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.