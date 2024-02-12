2024-TUS 1. Dönem takvimi: TUS geç başvuruları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 17 Mart'ta gerçekleştirilecek 2024-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-TUS 1. Dönem) başvuruları sona erdi. Şimdi ise geç başvurular gündemde. Peki, TUS geç başvuruları ne zaman?

2024-TUS 1. Dönem takvimi: TUS geç başvuruları ne zaman?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları bitti. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yaptı. İşte, 2024-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuru takviminde son bilgiler...

GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS 1. Dönem başvuruları 8 Şubat'a kadar alındı.

Geç başvurular ise 15 Şubat'ta alınacak.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecek.

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