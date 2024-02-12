2024-TUS 1. Dönem takvimi: TUS geç başvuruları ne zaman?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları bitti. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yaptı. İşte, 2024-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuru takviminde son bilgiler...



TUS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS 1. Dönem başvuruları 8 Şubat'a kadar alındı.



Geç başvurular ise 15 Şubat'ta alınacak.



Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecek.

