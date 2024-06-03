2024-TUS 2. dönem başvuruları ne zaman? TUS/2 sınav ve başvuru takvimi

2024-TUS 2. dönem başvurularına geri sayım başladı. Uzman doktor adayları bu yılın ikinci TUS oturumuna dair başvuru ve sınav takvimine odaklandı. İşte, TUS/2 sınav ve başvuru takvimi...



2024 TUS/ 2 SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2024 TUS 2. dönem sınavı, 18 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.



Sınav sonuçları ise 12 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.



2024 TUS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?



3-10 Temmuz 2024 tarihleri arasında, TUS 2. dönem sınavı için başvurular alınacak.

