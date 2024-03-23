imsakiye

2024-YDS/1 saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? (YDS saati ve süresi)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1), 24 Mart Pazar günü yapılacak. Sınav için son hazırlıklarını yapan adaylar, YDS saati ve süresini merak ediyor. Peki, 2024-YDS/1 saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

2024-YDS/1 saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? (YDS saati ve süresi)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı gerçekleştirilecek. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 111 bin 803 adayın başvurduğu sınav için 81 ilde 402 bina ve 4 bin 974 salon kullanılacak. Sınav, 81 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

/1 SÜRESİ HAKKINDA

180 dakika sürecek sınav 13.15'te sona erecek. Ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

2024-YDS/1 saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? (YDS saati ve süresi) - 1

5 YIL SÜREYLE GEÇERLİ OLACAK

En fazla aday 96 bin 757 ile İngilizcede sınava katılacak. 8 bin 282 aday Arapça, 4 bin 136 aday Almanca dillerinde sınava katılacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dillerinden sınava katılacak adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak.

Sınav sonuçları, 25 Nisan'da açıklanacak. Bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...