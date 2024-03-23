2024-YDS/1 saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? (YDS saati ve süresi)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı gerçekleştirilecek. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 111 bin 803 adayın başvurduğu sınav için 81 ilde 402 bina ve 4 bin 974 salon kullanılacak. Sınav, 81 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YDS/1 SÜRESİ HAKKINDA

180 dakika sürecek sınav 13.15'te sona erecek. Ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

