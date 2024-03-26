2024 YDS-1 sonuç tarihi: YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1) yapıldı. Sınava katılım sağlayan binlerce aday şimdi ise sonuçlara odaklandı. İşte, 2024 YDS-1 sonuç tarihi...



Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dillerinden sınava katılacak adaylara çoktan seçmeli 80 soru soruldu.

Diğer dillerden sınava katılan adaylara, yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde uygulama yapıldı.



YDS SONUÇ TARİHİ



Sınav sonuçları, 25 Nisan'da açıklanacak ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.



