2024-YDS/2 başvuruları ne zaman? İşte YDS sınav ve başvuru takvimi

2024'ün ilk YDS oturumuna ait sonuçların açıklanmasıyla istedikleri puanı elde edemeyen ya da yeniden puan almak isteyen adaylar, bu yılki ikinci oturumun başvuru ve sınav tarihini sorgulamaya başladı. İşte, 2024-YDS/2 takvimi...



YDS/2 SINAVI NE ZAMAN?



Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın bu yılki ikinci oturumu, 3 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.



YDS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ÖSYM sınav takvimine göre YDS 2 başvuruları; 17-25 Eylül 2024 tarihleri arasında alınacak.



