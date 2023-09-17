2024 YKS ne zaman yapılacak? (ÖSYM üniversite sınavı takvimi)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2024) için tarih araştırmaları başladı. Lise son sınıf öğrencileri bu yıl sene başından itibaren, yaz döneminde yapılacak olan YKS sınavlarına hazırlanacak. Güzel bir üniversite kazanmak için hazırlıklarına şimdiden başlayan öğrenciler, gözlerini 2024 YKS sınav tarihine çevirdi. Peki, 2024 YKS ne zaman, tarih belli oldu mu?

2024 YKS ne zaman yapılacak? (ÖSYM üniversite sınavı takvimi)

2024 sınavlarının ne zaman yapılacağı, bu yıl istediği üniversiteyi tutturamayan ya da ilk kez sınavlara hazırlanan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Her yıl 3 oturum şeklinde yapılan sınavları, AYT, TYT ve YDT olarak yapılacak. Peki, 2024 YKS ne zaman?

2024 YKS NE ZAMAN?

2024'de düzenlenecek YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının tarihleri henüz belli değil.

Geçmiş yıllar baz alındığında oturumların Haziran ayının son haftası yapılacağı tahmin ediliyor.

2024 YKS ne zaman yapılacak? (ÖSYM üniversite sınavı takvimi) - 1

TAKVİMİ İLE BELLİ OLACAK

ÖSYM'nin 2024 takvimini Ekim ya da Kasım ayında ilan etmesi ile YKS oturumlarına ait sınav ve başvuru tarihlerinin de netleşmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldilkçe haberimizde yer verceğiz.

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