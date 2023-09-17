2024 YKS ne zaman yapılacak? (ÖSYM üniversite sınavı takvimi)

2024 YKS sınavlarının ne zaman yapılacağı, bu yıl istediği üniversiteyi tutturamayan ya da ilk kez sınavlara hazırlanan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Her yıl 3 oturum şeklinde yapılan YKS sınavları, AYT, TYT ve YDT olarak yapılacak. Peki, 2024 YKS ne zaman?



2024 YKS NE ZAMAN?



2024'de düzenlenecek YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının tarihleri henüz belli değil.



Geçmiş yıllar baz alındığında oturumların Haziran ayının son haftası yapılacağı tahmin ediliyor.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İLE BELLİ OLACAK



ÖSYM'nin 2024 takvimini Ekim ya da Kasım ayında ilan etmesi ile YKS oturumlarına ait sınav ve başvuru tarihlerinin de netleşmesi bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldilkçe haberimizde yer verceğiz.