2024 YKS rehberi: YKS Sıkça Sorulan Sorular yayımlandı

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2024-YKS) ilişkin “Sıkça Sorulan Sorular” ÖSYM'nin http:www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. İşte YKS süreciyle ilgili merak edilen tüm sorular.



YKS SIKÇA SORULAN SORULAR



1. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifresi olmayan adaylar, bireysel olarak elektronik ortamda 2024-YKS’ye başvuru yapabilirler mi?



Evet, yapabilirler. Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar (MEB e-Okul sisteminde geçerli eğitim bilgisi bulunması kaydıyla), e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) giriş yapabilir ve “e-Devlet İle Kayıt Ol” butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabilirler. “e-Devlet İle Kayıt Ol” butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olduktan sonra AİS şifresi olmaksızın bireysel olarak elektronik ortamda sınava başvurularını yapabilirler.



2. ÖSYM Başvuru Merkezlerine gitmeden 2024-YKS’ye başvuru yapmak mümkün mü?



Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.



3. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) güncel fotoğrafı olmayan adaylar 2024-YKS’ye başvuru yapabilirler mi?



Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olan adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki (AİS) güncel olmayan fotoğraflarını “Fotoğraf Bilgilerim” bölümündeki “T.C. Kimlik Kartı Fotoğrafımı Kullan” butonundan güncelleyerek başvuru merkezlerine gitmeksizin başvuru yapabilirler.



4. ÖSYM Mobil uygulamasından 2024-YKS başvurusu yapılabilir mi?



2024-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilirler.



5. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2024-YKS) kimler başvurabilir?



Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri, yurt dışı okulları) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.



6. 2024-YKS Kılavuzuna nasıl ulaşabilirim?



Kılavuz, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde DUYURULAR başlığı altında yayımlanmıştır.

https://www.osym.gov.tr/TR,29164/2024-yks-sikca-sorulan-sorular-yayimlandi-08022024.html



7. 2024-YKS’ye başvurumu ne zaman yapabilirim?



2024-YKS’ye başvurular 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasındadır. Bu tarihlerde başvurunuzu yapabilirsiniz.



8. 2024-YKS’ye başvuru işlemi nereden yapılır?



Başvuru, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) bireysel olarak internet aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.



9. 2024-YKS’ye başvuruyu, bireysel olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (AİS) nasıl yapabilirim?



Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) geçerli fotoğrafı bulunan adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri veya e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) giriş yaparak bireysel olarak başvuru yapabilirler



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