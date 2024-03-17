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2024-YÖKDİL/2 ne zaman? İşte YÖKDİL 2 başvuru tarihi

Bu yılın ilk YÖKDİL oturumunun sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Şimdi ise YÖKDİL'in bu yılki ikinci oturumuna dair araştırmalar başladı. Peki, 2024-YÖKDİL/2 ne zaman?

2024-YÖKDİL/2 ne zaman? İşte YÖKDİL 2 başvuru tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince () 25 Şubat'ta uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-/1) sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından bu yıl düzenlenecek ikinci YÖKDİL oturumuna dair araştırmalar hız kazandı. İşte, 2024-YÖKDİL/2 hakkında bilgiler...

YÖKDİL/2 NE ZAMAN?

11 Ağustos 2024'te uygulanacak.

Sonuçları ise 29 Ağustos 2024'te açıklanacak.

YÖKDİL/2 BAŞVURU TAKVİMİ

2024 YÖKDİL/2 başvuruları, 25 Haziran-2 Temmuz 2024 arasında alınacak.

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