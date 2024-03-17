2024-YÖKDİL/2 ne zaman? İşte YÖKDİL 2 başvuru tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 25 Şubat'ta uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından bu yıl düzenlenecek ikinci YÖKDİL oturumuna dair araştırmalar hız kazandı. İşte, 2024-YÖKDİL/2 hakkında bilgiler...



YÖKDİL/2 NE ZAMAN?



Sınav 11 Ağustos 2024'te uygulanacak.



Sonuçları ise 29 Ağustos 2024'te açıklanacak.



YÖKDİL/2 BAŞVURU TAKVİMİ



2024 YÖKDİL/2 başvuruları, 25 Haziran-2 Temmuz 2024 arasında alınacak.

