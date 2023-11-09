2024 YÖKDİL sınavı başvuruları ne zaman? (ÖSYM YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri)

2024 YÖKDİL sınavı için tarih araştırmaları başladı. Yabancı dil seviyelerini test etmek için YÖKDİL sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru ve sınav takvimini merak ediyor. İşte 2024-YÖKDİL/1 başvuru ve sınav tarihi.



2024 YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YÖKDİL sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri belli oldu.



Buna göre; 2024 YÖKDİL/1 sınavı için başvuru işlemleri 10 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve 17 Ocak 2024'te sona erecek.



Geç başvurular ise 24 Ocak tarihinde tamamlanacak.

