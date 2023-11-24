24 Kasım Öğretmenler Günü dijital kutlama kartı: MEB Öğretmenler Günü kutlama kartı nasıl indirilir?

Millî Eğitim Bakanlığınca, https://ogretmenlergunu.meb.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenci, veli ve diğer vatandaşların 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama kartı oluşturabildikleri bir sistem hayata geçti.
KUTLAMA KARTI OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYIN
ÖĞRETMENLER GÜNÜ DİJİTAL KART NASIL OLUŞTURULUR?
Söz konusu internet adresine girerek kutlama kartı oluşturmak isteyen vatandaşlar, kendi ad-soyadını ve öğretmenin ad-soyadını yazdıktan sonra "İndir" butonuna basarak kutlama kartı görselini cihazlarına yükleyebiliyor ve sosyal medya hesaplarından #öğretmenlergünü etiketiyle paylaşabiliyor.
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