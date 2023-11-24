24 Kasım Öğretmenler Günü dijital kutlama kartı: MEB Öğretmenler Günü kutlama kartı nasıl indirilir?

Millî Eğitim Bakanlığınca, https://ogretmenlergunu.meb.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenci, veli ve diğer vatandaşların 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama kartı oluşturabildikleri bir sistem hayata geçti.

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