24 Kasım Öğretmenler Günü dijital kutlama kartı: MEB Öğretmenler Günü kutlama kartı nasıl indirilir?

Millî Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü için herkesin kullanımına açık "dijital kutlama kartı" sistemi oluşturdu. Dijital 24 Kasım Öğretmenler Günü kartları https://ogretmenlergunu.meb.gov.tr/ adresi üzerinden oluşturulabiliyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü dijital kutlama kartı: MEB Öğretmenler Günü kutlama kartı nasıl indirilir?

Millî Bakanlığınca, https://ogretmenlergunu.meb.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenci, veli ve diğer vatandaşların kutlama kartı oluşturabildikleri bir sistem hayata geçti.

KUTLAMA KARTI OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYIN

24 Kasım Öğretmenler Günü dijital kutlama kartı: MEB Öğretmenler Günü kutlama kartı nasıl indirilir? - 1

ÖĞRETMENLER GÜNÜ DİJİTAL KART NASIL OLUŞTURULUR?

Söz konusu internet adresine girerek kutlama kartı oluşturmak isteyen vatandaşlar, kendi ad-soyadını ve öğretmenin ad-soyadını yazdıktan sonra "İndir" butonuna basarak kutlama kartı görselini cihazlarına yükleyebiliyor ve sosyal medya hesaplarından #öğretmenlergünü etiketiyle paylaşabiliyor.

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