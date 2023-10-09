25 bin liraya lise diploması | Açık lise mantığını kullanan okullar türedi

Haber: Beyzanur Özer

Açık liselere geçişin sınırlandırılmasıyla "özel açık liseler" gündeme geldi.

Devamsızlık kaydı tutulmayan, yüksek not vaadedilen bu okullarda kanuna aykırı olarak derse bile girmeden 25 bin liraya lise diploması alınabiliyor.



Bu seneye kadar lise son sınıf öğrencilerinin büyük kısmı kayıtlarını açık liseye aldırıyorlardı ama bu sene açık lise sınırlandırıldı.



Eğitim uzmanları, okullardaki denetimlerin artırılmasını istiyor.



"MEB ŞİKAYET HATTI KURULABİLİR"



Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, bu okulların öğrenciyi sadece kağıt üzerinde göstedikleri için 25-30 bin lira gibi bir ücretle kayıtlarını yaptıklarını anlattı.



Belirlenen fiyat üzerine normal okul ücretini ilave etmediklerini ifade eden Soğuk, "Çünkü zaten okula herhangi bir maliyeti yok. Öğrenci okula gitmiyor ders almıyor." dedi.



Öğrencilere sene sonunda okuldan mezun olmuş gibi diplomalarını verdiklerinden bahseden Soğuk, MEB'in şikayet hattı kurması gerektiğini önerdi ve bu tip liselerin kapatılması ve ağır cezalar verilmesi gerektiğinin altını çizdi.



"BU TÜR OKULLARA KAYMAYA BAŞLAYACAKTIR"



Başka bir Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz ise, lise kademesinde toplamda 6 buçuk milyon öğrenci olduğunu hatırlatarak "Bunun yüzde 30'u açık lisedeyd. Tabi açık lisenin önü kapanınca bu öğrenciler başka bir formül aramya başladılar." dedi.



Öğrencinin okul sistemi içerisinde konuları ayrıntılı olarak kavramadıysa başarılı olabilmesinin mümkün olmadığını dile getiren Yılmaz, "Ezber değil artık sınavlar yorum gücü gerektiriyor. Yorum yapabilmesi için öğrencinin konuyu çok iyi bilmesi gerekiyor. Bakanlığın bu işe çok çabuk önlem alması gerekiyor. Açık lise düşünen öğrencilerin hepsi bir taraftan hemen bu tür okullara kaymaya başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

