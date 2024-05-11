Yeni müfredata 67 bin 284 görüş

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 26 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında kamuoyunun görüşüne sunduğu yeni müfredat taslağına 67 bin 284 görüş ve öneri bildirildi.



Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş ve öneriler MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca değerlendirilecek.



Bu süreçlerin tamamlanmasının ardından son şekline ulaşacak yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda uygulanmaya başlanacak.