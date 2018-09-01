Yeni öğretim yılı öncesi öğrencileri yakından ilgilendiren değişiklikler hayata geçirildi.



Lise öğrencilerinin teşekkür ve takdir alabilmeleri için 5 günden fazla devamsızlık yapmamaları gerekiyor. 30 günden fazla devamsızlığı olanlar da ders notu ne olursa olsun başarısız sayılacak.



Milli Eğitim Bakanlığı devamsızlığı önlemek için yeni düzenlemeler yaptı.

Buna göre teşekkür ve takdir almak için özürsüz devamsızlık süresinin 5 günü geçmemesi gerekecek.



Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek .

Tam teşekküllü hastaneden sürekli tedavi ihtiyacına dair raporu olanlar ya da koruma ve bakım altında olan öğrenciler için devamsızlık süresi 60 gün olabilecek.



Ortaöğretim kurumları yönetmeliği değişikliğinde lise sınavlarıyla ilgili düzenleme de var.



Buna göre liselerde yazılı sınavlar gerektiğinde okul, eğitim bölgesi il veya ülke genelinde ortak yapılabilecek.



Yeni yönetmeliğe göre 22 yaşını tamamlamış olanlar o yılın sonunda mezun olabilecek durumda değilse okulla ilişiği kesilecek ve açıköğretim kurumlarını ya da mesleki eğitim merkezlerine gönderilecek.



Özel eğitime ihtiyacı olan kaynaştırma öğrencilerinin her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde, kayıt alanlarındaki liselere yerleştirilmeleri sağlanacak.



Ayrıca merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara nakil ve geçişlerde taban puan uygulaması getirildi. O okula en düşük puanla giren öğrencinin puanı taban puan olarak kabul edilecek.

