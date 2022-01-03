5 ilde eğitime kar engeli

ERZİNCAN



Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 3 Ocak günü tatil edildi.



Vali Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların 3 Ocak günü tatil edildiğini duyurdu.



Engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağını aktaran Makas, öğrencilerin tatilde ders çalışmasını ve kitap okumasını istedi.



ORDU



Ordu'nun Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 3 Ocak günü ara verildiği bildirildi.



Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.



Açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde eğitim ve öğretime 3 Ocak Pazartesi ara verildiği kaydedildi.



Ayrıca, bu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin 3 Ocak günü idari izinli sayılacağı ifade edildi.



VAN



Van'da yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, 5 ilçede okullar 3 Ocak günü tatil edildi.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 03.01.2022 Pazartesi günü Özalp, Saray, İpekyolu, Edremit ve Tuşba İlçelerimizde ilk ve orta dereceli okullar (liseler dahil) 1 (bir) gün tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir." dedildi.

GİRESUN

Giresun'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yaşanan yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle Çamoluk ve Alucra ilçelerinde merkez ve köyler dahil tüm okullarda, 3 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Şebinkarahisar ilçesinde ise sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler 3 Ocak Pazartesi günü bir gün izinli sayılacaklar, taşımalı eğitim kapsamı dışında ki öğrenciler ise eğitime devam edecekler" denildi.

IĞDIR

Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Aralık ilçesine bağlı Yenidoğan Köyünde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.



Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Aralık ilçesine bağlı Yenidoğan Köyünde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Yenidoğan Köyünde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiği öğrenildi.