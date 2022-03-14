6 ilde eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 6 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde eğitime ara verildi.



RİZE

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildiği hatırlatıldı.



Kar yağışının devam ettiği, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi olduğu vurgulanan açıklamada, "İlimiz genelinde (ilçelerimiz dahil) tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 15 Mart 2022 Salı günü de ara verilmesine karar verilmiştir." denildi.



Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.



TRABZON



Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Mart 2022 Salı günü ilimiz Akçaabat, Araklı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene Şalpazarı ve Tonya ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise) halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."



Açıklamada Arsin, Çarşıbaşı ve Yomra ilçelerinde ise 15 Mart Salı günü sadece taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.



MUŞ



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.



Vatandaşların sis, çığ ve dona karşı uyarıldığı açıklamada, İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 15 Mart Salı günü il genelinde eğitime ara verildiği bildirildi.



Açıklamada, kamu kurumlarındaki engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.



AĞRI



Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtilerek, Doğubayazıt, Patnos, Taşlıçay, Hamur, Diyadin ve Tutak ilçelerindeki köy okullarında yarın eğitime ara verildiği, taşımalı eğitimin de yapılamayacağı bildirildi.



Açıklamada, bu ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli olacağı kaydedildi.



BİNGÖL



Bingöl Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.



Yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle ilçedeki eğitim kurumlarında 15 Mart Salı ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.



SAMSUN



Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Alaçam, Asarcık, Atakum, Ayvacık, Canik, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerinde 15 Mart Salı günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi.



Eğitime ara verilen okulların detaylı listesine "http://samsun.meb.gov.tr/www/yogun-kar-yagisi-ve-buzlanma-nedeniyle-14032022-pazartesi-gunu-egitim-ogretime-ara-verilen-okullar/icerik/2352" linkinden ulaşılabilecek.