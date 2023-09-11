6 üniversiteye 70 akademisyen alınacak

6 üniversitenin farklı akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre 70 akademisyen alınacak. Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler ise üniversitelerin internet sitelerinde yer alacak.

6 üniversiteye 70 akademisyen alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 6 üniversiteye 70 alımı yapılacak.

İlana göre, İzmir Bakırçay Üniversitesi 19 öğretim üyesi, Bartın Üniversitesi 19 öğretim üyesi, İstanbul Medipol Üniversitesi 21 araştırma görevlisi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 4 öğretim görevlisi, Şırnak Üniversitesi 4 öğretim üyesi ve Işık Üniversitesi bir doçent ile 2 öğretim üyesi alımını gerçekleştirecek.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler ise üniversitelerin internet sitelerinde yer alacak.

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