7 ve 11. sınıflar için Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvuruları başladı

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvuruları 24 Ağustos ve 30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. MEB, 8 ve 12. sınıflardan sonra 7 ve 11. sınıf öğrencilerinin de DYK'lerden ücretsiz olarak faydalanabileceğini belirtti. 16 Ekim itibarıyla 7 ve 11. sınıflar için de açılacak olan DYK'nin başvuruları bugün başladı.

Haberler - ntv.com.tr 12.10.2021 - 17:09 | Son Güncelleme : 13.10.2021 - 09:16

7 ve 11. sınıflar için Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvuruları başladı

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7 ve 11. sınıflar için de açılacak olan DYK için başvuru tarihleri 12-15 Ekim olarak belirlendi.

Millî Bakanı Mahmut Özer, Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile ilgili şunları kaydetti:

"Bir taraftan yüz yüze eğitim devam ederken diğer taraftan öğrencilerimizi hem yardımcı kaynak destek paketleriyle hem de DYK'ler ile destekleyeceğiz. 8 ve 12. sınıflardan sonra 7 ve 11. sınıf öğrencilerimiz de DYK'lerden ücretsiz olarak faydalanabilecek. 16 Ekim itibarıyla 7 ve 11. sınıflar için de DYK açıyoruz."

16 Ekim'de başlayacak bu kurslarda Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerine yönelik destekleme programları uygulanacak.

Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek. DYK takvimine göre, kurslar 10 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek.

Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapabilir.

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