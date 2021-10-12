7 ve 11. sınıflar için Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvuruları başladı

7 ve 11. sınıflar için de açılacak olan DYK için başvuru tarihleri 12-15 Ekim olarak belirlendi.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile ilgili şunları kaydetti:



"Bir taraftan yüz yüze eğitim devam ederken diğer taraftan öğrencilerimizi hem yardımcı kaynak destek paketleriyle hem de DYK'ler ile destekleyeceğiz. 8 ve 12. sınıflardan sonra 7 ve 11. sınıf öğrencilerimiz de DYK'lerden ücretsiz olarak faydalanabilecek. 16 Ekim itibarıyla 7 ve 11. sınıflar için de DYK açıyoruz."

16 Ekim'de başlayacak bu kurslarda Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerine yönelik destekleme programları uygulanacak.



Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek. DYK takvimine göre, kurslar 10 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek.



Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.



Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapabilir.