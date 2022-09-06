99. özel güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 EGM ÖGG sınav sonuç tarihi)

ÖGG sınav sonuçları için gerim sayım başladı. 27 Ağustos tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 99. özel güvenlik sınavı sonrasında sonuç tarihi bekleniyor.

EGM tarafından yapılan duyuru sonrasında ÖGG sınav sonuçları için tarih belli oldu. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Emniyet Genel Müdürlüğü Başkanlığı tarafından yapılan ÖGG sınav sonuçları için tarih belli oldu.



Buna göre; ÖGG sınav sonuçları 16 Eylül tarihinde açıklanacak. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih 19-21 Eylül 2022 olacak.

ÖGG SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI



Özel Güvenlik 99. Temel Eğitim ve 75. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden yayınlandı.



ÖGG SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

