AUZEF  sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler AUZEF bahar dönemi sınav sonuçlarında

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavları 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de dahil olmak üzere 112 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, sonuç açıklamasına odaklandı.

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklanacak. Sonuçların sınav tarihinden itibaren 10 (15 Mayıs 2024 tarihine kadar) gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.