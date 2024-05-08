AUZEF  sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler AUZEF bahar dönemi sınav sonuçlarında

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi AUZEF sınav sonuçları ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF  sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler AUZEF bahar dönemi sınav sonuçlarında

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi () 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavları 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de dahil olmak üzere 112 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, sonuç açıklamasına odaklandı.

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AUZEF AKSİS üzerinden açıklanacak. Sonuçların sınav tarihinden itibaren 10 (15 Mayıs 2024 tarihine kadar) gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

AUZEF  sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler AUZEF bahar dönemi sınav sonuçlarında - 1

FİNAL SINAVLARININ ETKİSİ

Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZLAR HAKKINDA

Sonuç itirazları, sınava ait sonuçların açıklanmasının ardından 2 iş günü içerisinde aksis.istanbul.edu.tr adresindeki Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Sonuç İtiraz” menüleri kullanılarak yapılacaktır.

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