ABD'deki Maarif Okulu'ndan iki öğrenci üniversite sınavında yüzde 1'e girdi

Dünya çapında bilinen üniversiteye giriş sınavı SAT'ta üstün başarı gösteren okuldaki iki öğrenciden biri olan Ayşe Kaplan, açıklamalarda bulundu.



Sınavda 800 toplam puan üzerinden 780 alarak ABD genelinde yüzde 1’lik dilime giren Kaplan, sonuçtan dolayı çok mutlu olduğunu ancak bunun kendisi için sürpriz olmadığını söyledi.



Kaplan, SAT sınavına yaklaşık 6 ay önce hazırlanmaya başladığını belirterek “Sınava hazırlanmak çok severek yaptığım bir şeydi. Testlerdeki soruları çözmeyi çok seviyordum. Severek yaptığım için böyle bir sonuç bekliyordum.” dedi.



Sınıfından kendisi dışında iki öğrencinin daha sınava girdiğini kaydeden Kaplan, sınıf arkadaşı Semanur Kılıç’ın da 800 üzerinden 760 puan aldığı, onun da yüzde 1’lik dilime girdiği bilgisini paylaştı.



Türk öğrenci Kaplan, doğup büyüdüğü New Jersey’de ailesine yakın bir üniversitede biyoloji okumayı düşündüğünü ancak okullara başvuru yapma işlemlerine henüz başlamadığını ifade etti.



Maarif Okulunun burslu öğrencilerinden olan Kaplan, “Okulda bizim başarımız için çalışan herkese buradan çok teşekkür etmek istiyorum.” diye konuştu.



“ÖĞRENCİLERİMİZ TAM KAPASİTE DEVAM EDİYOR”



Maarif Okulu Müdiresi Beyhan Doğan da iki öğrencinin SAT sınavında gösterdiği üstün başarıdan dolayı gurur duyduklarını dile getirerek “Ama şaşırmadım, lise kısmında öğrenci sayımız şu an az ancak çok başarılı öğrencilerimiz var.” dedi.



Doğan, “Covid-19 salgını boyunca öğrencilerimize çok sıkı on-line eğitim verdik. Diğer okullara kıyasla başarı olarak eksiğimiz yok. Maarif öğrencilerimiz tam kapasite devam ediyor.” ifadesini kullandı.



SAT sınavında üstün başarı gösteren iki öğrencinin diğer öğrencilere ve ailelere de iyi birer örnek olduğunu kaydeden Doğan, “Bu başarı, gayret gösteren, kendine inanan bütün öğrencilerimizin daha da fazlasını yapabileceğini gösteriyor.” diye konuştu.



"BÖYLE BİR BAŞARI BİZİ DAHA FAZLA ÇALIŞMAK İÇİN KAMÇILAYACAK"



Türkiye Maarif Vakfı ABD Direktörü Ahmet Celal Özdemir de iki öğrencinin SAT sınavı başarısı için, “Bütün dünyada faaliyet gösteren Maarif Vakfının ABD'deki okulunda böyle bir ilke imza atmak bizim için çok heyecan verici.” dedi.



Özdemir, “ABD’deki ilk Maarif okulumuzda, böyle bir başarı elde etmek bizi daha fazla çalışmak için kamçılayacaktır. Bu, bundan sonra açacağımız okullarda aynı eğitim kalitesini yakalamak ve daha üstüne erişmek için daha çok çalışmak anlamına geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.



ABD’de Maarif okullarının sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Özdemir, öncelikli olarak New Jersey’nin Wayne kasabasında 750 öğrenci kapasiteli yatılı bir okul açmak için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği bilgisini paylaştı.



New Jersey'nin Bloomfield bölgesinde 2017’den bu yana anaokulundan liseye eğitim hizmeti veren Maarif Okulunda 151 öğrenci öğrenim görüyor.