Ulusal Staj Programı sonuç ekranı: Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversiteli öğrencilere kamu ve özel sektörde staj imkanı sunan Ulusal Staj Programına bu yıl 415 bin başvuru yapıldı. Başvuruların ardından stajyer havuzu iş verenlerin erişimine açıldı. Tüm gözler şimdi ise sonuçların ilanında. Peki, Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ulusal Staj Programı sonuç ekranı: Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, kamu kurumlarının ve özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımıyla, üniversiteli gençlerin fırsat eşitliği ve liyakat ilkelerine uygun olarak staj olanaklarından faydalanmasına yönelik düzenlenen Ulusal Staj Programı'nda sonuçlar bekleniyor. İşte, Ulusal Staj Programı sonuç ekranı...

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı. İşverenler aradıkları niteliklere sahip gençlere staj teklifi sunuyor. Bu sayede, gençler kendilerine gelen teklifler arasından seçim yaparak, staja başlayabilecek. Program gençlerin istihdamına da katkı sağlıyor.

Belge kontrolü ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından stajyer havuzunun işverenlere açılacağı ifade edildi.

Söz konusu sonuçların gelecek hafta içinde itibaren erişime açılabileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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