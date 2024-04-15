Açık lise (AÖL) 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler MEB AÖL sonuç tarihinde

2023-2024 AÖL 2. dönem sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Bu yıl 16-17 Mart tarihlerinde MEB üzerinden tarafından AÖL 2. dönem sınavları sonrasında, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 2023-2024 AÖL (Açıköğretim Lisesi) 2. dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu.
Buna göre; Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından AÖL 2. dönem sınav sonuçları 17 Nisan tarihinde ilan edilecek.
AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.
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