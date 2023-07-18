Açık lise (AÖL) 3. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak? MEB tarih verdi

Açık lise (AÖL) 3. dönem sınavları için geri sayım başladı. Lise diplomasını alabilmek için Açıköğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan sınav tarihlerini sorguluyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak?

Açık lise (AÖL) 3. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak? MEB tarih verdi

2023 3. dönem sınavları için tarih araştırmaları başladı. Açık üzerinden eğitim gören birçok öğrenci, AÖL 3. dönem sınavlarının ne zaman, hangi tarihlerde yapılacağını merak ediyor. tarafından yayımlanan takvim sonrasında, AÖL 3. dönem sınav tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN, ONLİNE MI?

AÖL 3. dönem online sınavları normal öğrenciler için 28 Temmuz Cuma günü başlayacak.

Lisesi 2022-2023 ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları;

28 Temmuz 2023 saat 09.30 ile 9 Ağustos 2023 tarihlerinde saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.

Açık lise (AÖL) 3. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak? MEB tarih verdi - 1

CEZA İNFAZ KURUMLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN SINAV SÜRECİ

Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü öğrencilerin sınavları farklı tarihlerde organize edilecek.

Hükümlü öğrencilerin sınavları 18 Temmuz-9 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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