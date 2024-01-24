Açık lise (AÖL) sınav sonuçları açıklandı: 2023-2024 MEB AÖL 1. dönem sınav sonuçları sorgulama

2023-2024 AÖL sınav sonuçları, lise eğitimini açık lisede devam ettiren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. MEB tarafından yapılan 2023-2024 AÖL 1. dönem sınav sonuç duyurusu sonrasında, sonuç ekranı erişime açıldı. İşte AÖL 1. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı.



AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2023-2024 AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı.



AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Sınav sonuçları aolweb.meb.gov.tr adresinden yapılacak.. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuç sorgulayabilecek.



Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden sonuç bilgisini görüntüleyebilecek. AÖL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN