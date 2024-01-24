Açık lise (AÖL) sınav sonuçları açıklandı: 2023-2024 MEB AÖL 1. dönem sınav sonuçları sorgulama

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuçları açıklandı. 2023-2024 AÖL 1. dönem sınavlarının 23-24 Aralık tarihlerinde tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurusu sonrasında AÖL sınav sonuçları erişime açıldı. Peki, AÖL sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

Açık lise (AÖL) sınav sonuçları açıklandı: 2023-2024 MEB AÖL 1. dönem sınav sonuçları sorgulama

2023-2024 sınav sonuçları, lise eğitimini açık lisede devam ettiren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. tarafından yapılan 2023-2024 AÖL 1. dönem sınav sonuç duyurusu sonrasında, sonuç ekranı erişime açıldı. İşte AÖL 1. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı.

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2023-2024 AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı.

Açık lise (AÖL) sınav sonuçları açıklandı: 2023-2024 MEB AÖL 1. dönem sınav sonuçları sorgulama - 1

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

sonuçları aolweb.meb.gov.tr adresinden yapılacak.. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuç sorgulayabilecek.

Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden sonuç bilgisini görüntüleyebilecek.

AÖL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...