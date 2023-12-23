Açık lise (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 AÖL 1. dönem sınav sonuçları)

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları bugün itibarıyla başladı. 23-24 Aralık tarihlerinde yapılacak olan AÖL sınavlarının ardından sonuçların açıklanacağı tarih gündeme gelecek. AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık lise (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 AÖL 1. dönem sınav sonuçları)

2023-2024 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 23-24 Aralık tarihlerinde tamamlanacak olan sınavların ardından merak ediliyor. Açık lise (AÖL) sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler ise gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AÖL ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Bakanlığı  (), AÖL 1. dönem sınav tarihini paylaştı.

Buna göre; Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçları, 24 Ocak 2024 tarihinden itibaren duyurulacak.

Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden sonuç bilgisini görüntüleyebilecek.

Açık lise (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 AÖL 1. dönem sınav sonuçları) - 1

AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak.

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