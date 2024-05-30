Açık lise (AÖL) sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL 3.dönem sınav tarihlerini duyurdu

2023-2024 AÖL 3. dönem sınav tarihi, sınava katılım sağlayacak binlerce açık lise öğrencisi tarafından sorgulanıyor. 16 Mayıs'ta tamamlanan AÖL kayıt yenileme işlemlerinin ardından gözler 3. dönem sınavlarının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, açık lise (AÖL) sınavları ne zaman yapılacak?



AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2024 AÖL takvimiyle birlikte 3. dönem sınav tarihleri belli oldu.



Buna göre; Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenecek.

