Açık lise (AÖL) sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL 3.dönem sınav tarihlerini duyurdu

Açık lise (AÖL) sınavlarının ne zaman yapılacağı, lise eğitimini Açıköğretim Lisesi üzerinden tamamlamak isteyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 sınav takvimiyle birlikte AÖL 3. dönem sınavları için tarih belli oldu. Peki, açık lise (AÖL) 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Açık lise (AÖL) sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL 3.dönem sınav tarihlerini duyurdu

2023-2024 3. dönem sınav tarihi, sınava katılım sağlayacak binlerce açık lise öğrencisi tarafından sorgulanıyor. 16 Mayıs'ta tamamlanan AÖL kayıt yenileme işlemlerinin ardından gözler 3. dönem sınavlarının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, açık lise (AÖL) sınavları ne zaman yapılacak?

3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı () tarafından belirlenen 2024 AÖL takvimiyle birlikte 3. dönem sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenecek.

Açık lise (AÖL) sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL 3.dönem sınav tarihlerini duyurdu - 1

KAYIT YENİLEME SÜRECİ 16 MAYIS'TA TAMAMLANDI

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri 19 Nisan'da tarihinde başlayıp 16 Mayıs mesai bitimine kadar tamamlandı.

EĞİTİM HABERLERİ

LGS sınavına son 3 gün: 1 milyon kişi katılacak

LGS sınavına son 3 gün: 1 milyon kişi katılacak

İSG sınav sonuçları açıklandı (2024 İSG/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı)

İSG sınav sonuçları açıklandı (2024 İSG/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı)

LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanır?

LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanır?

Öğretmenlere yeni müfredat eğitimi ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu

Öğretmenlere yeni müfredat eğitimi ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? (2024 MEB Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi)

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? (2024 MEB Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi)

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu: Okullar ne zaman açılacak, ara tatil tarihleri ne zaman?

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu: Okullar ne zaman açılacak, ara tatil tarihleri ne zaman?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...