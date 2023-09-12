Açık lise sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınavları bekleniyor

AÖL 1. dönem sınavlarına dair araştırmalar, henüz kayıt tarihleri belli olmamasına rağmen başladı. Açık öğretim yöntemiyle lise eğitimi almaya devam eden öğrenciler, AÖL sınavlarının MEB tarafından hangi tarih aralığında düzenleneceği öğrenmek istiyor. İşte, yeni dönem açık öğretim lise sınavları hakkında ayrıntılar...



AÖL YENİ DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) yeni dönem kayıtlarına ilişkin bir duyuru yayımlamadı.



2023-2024 AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.



AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılı, AÖL 1. dönem sınavlarına dair ayrıntıları paylaşmadı.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.