Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) vize sınavları ne zaman? (2023-2024 AÖF güz dönemi sınav tarihleri)

2023-2024 AÖF güz dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 sınav takvimi sonrasında, sınav tarihleri belli olmuştu. Peki, AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?
AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.
Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları ise 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak.
AÖF bahar dönemi ara sınavları 20-21 Nisan tarihinde, dönem sonu sınavları ise 25-26 mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak.
"2022-2023 Öğretim Yılı Türkiye ve Yurt Dışı Programlarının Sınav Tarihleri" Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet adresi üzerinden paylaşıldı.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) yayımladığı duyuru şu şekilde;
"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz."
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