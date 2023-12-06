Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) vize sınavları ne zaman? (2023-2024 AÖF güz dönemi sınav tarihleri)

2023-2024 AÖF güz dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 sınav takvimi sonrasında, sınav tarihleri belli olmuştu. Peki, AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?



AÖF güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.



Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları ise 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak.



AÖF bahar dönemi ara sınavları 20-21 Nisan tarihinde, dönem sonu sınavları ise 25-26 mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak.



"2022-2023 Öğretim Yılı Türkiye ve Yurt Dışı Programlarının Sınav Tarihleri" Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet adresi üzerinden paylaşıldı.