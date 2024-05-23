Açık Öğretim Lisesi e-sınav randevuları başladı! İşte başvuru takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3’üncü döneminde 9 ve daha az sayıda ders seçen öğrencilerden e-sınava katılmak isteyenler için randevu süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'dan yapılan duyuruya göre adaylar işlemlerini Haziran ayına dek sürdürebilecek.

Açık Öğretim Lisesi e-sınav randevuları başladı! İşte başvuru takvimi

’den yapılan açıklamada, “2023-2024 öğretim yılı 3’üncü döneminde 9 ve daha az sayıda ders seçen öğrenciler, randevu almaları halinde e-sınava katılabilecekler. Sınava katılmak isteyen öğrenciler 3 Haziran 23.59'a kadar açık öğretim lisesinin internet sayfasından, MEBİM çağrı merkezi ve halk eğitim merkezlerinden yapabilir” denildi.

E-SINAVA GİREN YÜZ YÜZE SINAVA GİRMELİ Mİ?

MEB’in açıklamasına göre; e-sınav 81 il ve KKTC de belirlenen e-Sınav merkezlerinde 1 - 31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Sınav randevusu onaylayan öğrencilerin randevularında değişiklik ve iptal yapılmayacak. Diğer yandan bu öğrenciler 20-21 Temmuz’da yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlara katılamayacak.

e-SINAV TARİHLERİ

e-Sınav 1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında e-Sınav randevusu alınan günlerde her aday için tek oturum olacak şekilde gerçekleştirilecek.

e-SINAV ESASLARI

- e-Sınav randevusunu onaylayan öğrencilerin randevularında değişiklik ve iptal işlemi yapılmayacak.

- e-Sınav randevusu alan öğrenciler 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde basılı evrakla yüz yüze yapılacak sınavlara katılamayacak.

- Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde:

- Sınav bölgesi İstanbul olan öğrenciler; İstanbul ve diğer ilerdeki e-Sınav merkezlerini,

- Sınav bölgesi KKTC olan öğrenciler; İstanbul hariç KKTC ve diğer ilerdeki e-Sınav merkezlerini,

- Sınav bölgesi diğer iller olan öğrenciler; İstanbul ve KKTC hariç bulundukları il ile diğer illerdeki e-Sınav merkezlerini

seçebilir.

- Adayların sınav sırasında kullanacakları kalem ve müsvedde kâğıt, e-Sınav salonlarında hazır olacak.

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