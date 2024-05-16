Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 3. dönem kayıt yenileme için son gün ne zaman? (AÖO orta kayıt yenileme takvimi)

Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 20 Mayıs 2024 tarihi mesai bitiminde kadar yapılabilecektir.



Kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 250 (iki yüz elli) TL sınav katılım ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracaktır.



Açık Öğretim Ortaokulundaki öğrencilik durumu donuk ve tasdikname almış durumda olan tüm öğrenciler kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.