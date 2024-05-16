Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 3. dönem kayıt yenileme için son gün ne zaman? (AÖO orta kayıt yenileme takvimi)

Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 20 Mayıs 2024 tarihi mesai bitiminde kadar yapılabilecektir.
Kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 250 (iki yüz elli) TL sınav katılım ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracaktır.
Açık Öğretim Ortaokulundaki öğrencilik durumu donuk ve tasdikname almış durumda olan tüm öğrenciler kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.
Sınav Merkezi İşlemleri: 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. dönem sınavları için sınav merkezi güncelleme işlemleri 19 Nisan 2024- 20 Mayıs 2024 tarihleri arasında Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılabilecektir. Kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesinin ardından yapılan sınav merkezi belirleme ve güncelleme işlemleri dikkate alınmayacaktır.
e-Sınav Randevu İşlemleri: Açık Öğretim Ortaokulu 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. dönem sınavlarında e-Sınava katılacak öğrencilerin randevu alma işlemleri 6 Mayıs 2024-21 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Sınav Tarihleri: Açık Öğretim Ortaokulu 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. dönem sınavları e-Sınavı, 1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı yurt dışında (KKTC hariç) bulunan öğrenciler, engelli öğrenciler ile tutuklu ve hükümlü öğrencilerin sınavı basılı evrak yöntemi ile 20 Temmuz 2024 tarihinde iki oturum halinde yapılacaktır.
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