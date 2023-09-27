Açık uçlu soru nedir? MEB'den ortak sınavlarda açık uçlu soru uygulaması (Açık uçlu soru örnekleri)

Açık uçlu soru, tek bir kelime ya da cümleyle cevaplanması mümkün olmayan, yoruma dayalı sorulara verilen addır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada, bu yıl uygulanacak olan ortak sınavlarda açık uçlu sorulara yer verileceği açıklandı.



AÇIK UÇLU SORU ÖRNEKLERİ



- İnsanlar neden yaratıcıdır?

- Okula gitmek sana neler kattı?

- Kendini geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu düşünüyorsun?

- Büyük kararlar almak için hangi stratejileri kullanıyorsun?

- İnsanlar neden güler?

- Neden bazı kelimeler bize komik gelir?

- En sevdiğin yeri, bulunduğun diğer yerlerden daha iyi yapan nedir?



MEB'DEN AÇIK UÇLU SORU AÇIKLAMASI



Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) ortak sınavlara ilişkin yeni açıklama geldi.



Yapılan açıklamaya göre, ortak sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecek. Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak.